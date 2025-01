F1: Red Bull poderá deixar túnel de vento com 75 anos mais cedo do que o previsto

O novo túnel de vento da Red Bull, que está adiantado em relação ao calendário previsto, deverá estar totalmente operacional na época de F1 de 2026.

A equipa tem vindo a utilizar um túnel de vento desatualizado há muitos anos, com as atuais instalações a terem mais de 75 anos. Este equipamento desatualizado tem colocado desafios, conduzindo a problemas de desempenho, como salientou o diretor técnico Pierre Waché.

Trata-se de uma infraestrutura construida nos anos cinquenta. O túnel foi inicialmente construído como parte das instalações do Royal Aeronautical Establishment. A construção no local de Twinwoods Farm começou em 1947 e o seu objetivo era fazer avançar a tecnologia da aviação militar britânica. Quando concluído, o local dispunha de cinco túneis de vento. Uma dessas estruturas era um túnel de baixa velocidade em circuito fechado de 4 metros por 3. Este túnel foi amplamente utilizado para testar as características de descolagem e aterragem de aeronaves no seu tapete rolante. Tinha uma gama de velocidades até 320 km/h. A produzir o fluxo de ar, uma ventoinha de seis pás com nove metros e meio de diâmetro, acionada por um motor elétrico de 1500 CV (1125 Kw). Em termos de uniformidade e estabilidade, o fluxo de ar na secção de testes era de tal qualidade que o tornava um dos melhores túneis de vento de baixa velocidade do mundo. Uma característica especial era que, equipado com uma “pista” de tapete móvel, tinha capacidade para avaliar as características de descolagem e aterragem de veículos aéreos. Aeronaves como o Panavia Tornado, o Harrier e o Concorde, entre muitas outras aeronaves.

Edifício com muita história

A instalação foi comprada pela Arrows em 2001. Com a compra da Jaguar em 2004 a Red Bull passou a usar essa instalação que foi completamente renovada para receber os testes para F1. A idade do túnel de vento foi salientada por Horner que adjetivou a estrutura como uma “relíquia da guerra fria” na altura em que a equipa foi penalizada com menos tempo de túnel de vento. Dada a idade da estrutura, nem sempre é possível atingir as velocidades exigidas, dependendo do calor ou do frio que se faz sentir. E mesmo em condições ideais o fluxo de ar ainda demora a atingir os níveis necessários, o que faz perder muito tempo. Mas, com essas limitações (que alguns acreditam ser exageradas) a equipa tem feito um excelente trabalho. O túnel de vento de Bedford vive os seus últimos dias de vida como túnel da Red Bull que quer ter em 2026 o seu novo túnel completamente operacional. Mas é uma estrutura com uma história tremenda, tendo ajudado a desenhar algumas das mais fantásticas máquinas do mundo.

Enquanto equipas rivais como a McLaren e a Aston Martin investiram em novos túneis de vento, as novas instalações da Red Bull poderão estar já prontas em 2026, permitindo o desenvolvimento do seu primeiro carro de F1 no novo túnel.