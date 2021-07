F1: Red Bull pode utilizar motor de Silverstone | AutoSport

Helmut Marko confirmou hoje que o motor Honda do carro de Max Verstappen utilizado no fim de semana de Silverstone, pode voltar a ser utilizado. Essa possibilidade já tinha sido avançada por Toyoharu Tanabe, diretor técnico da Honda F1, poucos dias após o estrondoso embate do neerlandês na pista inglesa. Alguns relatos dão conta que esse motor será utilizado no primeiro treino livre do GP da Hungria.

Tanabe tinha dito que, “na realidade, parece que os danos são menores do que os que vimos pela primeira vez. Contudo, o dano real não pode ser conhecido pelo seu aspecto quando [a unidade motriz] ainda está montada no carro. Por isso, gostaríamos de a enviar de volta à HRD em Sakura e verificá-la antes de tomarmos uma decisão”.

Em entrevista ao site F1 Insider, Marko afirmou que a equipa já não precisa de se preocupar com possíveis penalizações, já que o motor está pronto a ser utilizado.

“A Honda deu agora luz verde para o motor do acidente. Pode continuar a ser utilizado. Isso significa que agora não temos de nos preocupar em sofrer uma penalização na grelha”.

Quanto ao que espera Marko da revisão do incidente pela FIA, o austríaco diz que tudo pode acontecer, mas que interessa à equipa que os novos dados sejam considerados.

“Tudo é possível: que a sentença de Hamilton seja aumentada, atenuada ou que ele seja mesmo exonerado por completo. Tudo o que nos interessa é que as novas descobertas sejam tidas em conta. E que Max sinta de forma clara que o apoiamos totalmente”.