F1: Red Bull pode ser vulnerável em alguns circuitos, sublinha Helmut Marko | AutoSport

Depois de duas corridas a terminar com ambos os pilotos nas duas primeiras posições, Helmut Marko continua confiante quanto ao desempenho geral da equipa para o resto da temporada. No entanto, admite que pode haver situações em que a Red Bull poderá enfrentar outros desafios e ser potencialmente derrotada em circuitos específicos.

Max Verstappen e Sergio Pérez só não conseguiram somar o ponto da volta mais rápida na Arábia Saudita para completarem duas jornadas com pontuação máxima. O tricampeão do mundo soma 51 pontos (duas vitórias e volta mais rápida no Barém), enquanto o piloto mexicano tem 36, tendo terminado ambas as provas na vice-liderança. Este cenário é elucidativo da forma como a Red Bull é superior às suas adversárias nesta fase da temporada, mas o consultor da equipa considera que pode apresentar algumas vulnerabilidades em alguns traçados específicos durante o ano.

“A forma como Max se concentra no que está a acontecer é fantástica”, sublinhou Helmut Marko ao canal alemão da Sky. “O que mais me impressionou foi o facto de ele nem sequer ter pedido para fazer a volta mais rápida da corrida no último turno. Só queria conduzir calmamente até ao fim. Está tão tranquilo neste momento”. Ainda assim, o consultor austríaco admite que esta situação pode não ser tão boa para as audiências e para quem segue a corrida, mas “nós fomos superiores. Temos de admitir isso”.

E sendo “superiores” nesta altura, podia-se pensar que é possível vencer os 24 Grandes Prémios da temporada mais longa da Fórmula 1. “Torna-se muito mais difícil em circuitos onde a qualificação é crucial, como o Mónaco e Singapura”, avisou Helmut Marko. “Na Arábia Saudita, Max mais uma vez conseguiu a sua pole position devido a uma volta extraordinária. Se isso não for possível em algum circuito, e não formos capazes de começar na frente, então podemos não vencer”, concluiu.