F1: Masashi Yamamoto diz que Red Bull pode continuar com os motores Honda

De acordo com o diretor geral da Honda na Fórmula 1, Masashi Yamamoto, a Red Bull e a AlphaTauri podem não precisar de um novo fornecedor de motores, após a saída da marca japonesa no final de 2021.

Falando ao the-race.com e perguntado se a Honda estaria aberta a que a Red Bull Racing utilizasse os seus motores, Yamamoto disse: “Se esse pedido for feito pela equipa, estou pronto para falar com o Japão. Como tivemos muitas coisas da equipa, queremos dar o mais possível no futuro”.