F1: Red Bull pisca o olho a George Russell | AutoSport

Apesar de ser um cenário altamente improvável, Helmut Marko não fecha a porta a George Russell se o acordo com a Mercedes não avançar.

Para o responsável da Red Bull a hipótese de contratar o jovem britânico agrada:

“Russell vale certamente a pena considerar com as atuações que está agora a mostrar na Williams”, disse Marko numa entrevista exclusiva à publicação irmã de Motorsport.com, Motorsport-Total.com. “A única coisa é, isso é utópico, porque se a Mercedes o deixasse ir, isso seria um erro tão grande, que eu honestamente não consigo imaginar”.

Já não seria a primeira vez que a Red Bull roubaria um jovem talento à Mercedes, com a estrutura austríaca a antecipar-se por Max Verstappen em 2014:

“Oferecemos de imediato ao Max um lugar na Fórmula 1”, explicou Marko. “A Mercedes queria colocá-lo na Fórmula 2. E penso que a família Verstappen também se encaixa muito melhor com a Red Bull do que com a Mercedes”.

A hipótese de Russell na Red Bull é tão remota que até pode parecer ridícula, mas a Mercedes está a demorar em apostar no britânico pelo que o cenário, apesar de muito longínquo não deve ser completamente descartado.