F1, Red Bull: Pierre Wache diz que o carro não correspondeu às expetativas

O diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache, admite que o RB20 não correspondeu às expetativas em todas as áreas, apesar de uma época de 2023 dominante.

Embora a equipa tenha feito alterações significativas para que o RB20 se mantivesse na frente, tem sido desafiada pela McLaren e pela Mercedes desde maio. Wache revelou que o carro, particularmente em curvas de alta velocidade, não teve um desempenho tão bom quanto as simulações previam, embora tenham sido feitas melhorias em áreas de média e baixa velocidade.

“Se o carro tem correspondido às expetativas? Diria que nem por isso. Melhorámos em comparação com o ano passado, sem dúvida, mas não cumprimos as nossas expetativas em algumas áreas. Especialmente nas curvas de alta velocidade, esperávamos um pouco mais. Sem pensar na competitividade do carro, apenas com base nas nossas próprias referências, esperávamos um pouco mais com as nossas ferramentas. Nas curvas de média e baixa velocidade melhorámos bastante em relação ao ano passado. Estamos um pouco mais fracos nas curvas de alta velocidade em comparação com o ano passado, em relação à concorrência. No ataque aos corretores somos claramente fracos, mas já o éramos no ano passado. Penso que não fizemos as melhorias que esperávamos nesse aspeto.”

Ele atribuiu o défice a possíveis problemas com o túnel de vento mais antigo da Red Bull, restrições de testes devido à sua posição no campeonato e adaptação ao terceiro ano dos regulamentos atuais.

“Estamos a utilizar um túnel de vento bastante antigo e também pode estar relacionado com a capacidade reduzida devido à nossa posição no campeonato [com as restrições de testes ATR] e talvez também com o facto de este ser o terceiro ano com este tipo de regulamentos.”

Apesar de o RB20 da Red Bull não corresponder a todas as expetativas de desempenho, o diretor técnico Pierre Wache previu que as equipas rivais iriam recuperar o atraso em 2024 devido à convergência dos modelos dos carros. Wache observou que, embora a Red Bull não tivesse inicialmente o carro mais rápido em 2022, esperava uma concorrência mais forte em 2023 e 2024.

“Esperávamos que a concorrência chegasse mais cedo, para ser honesto”, acrescentou. “Quando começámos a época de 2022, não tínhamos o carro mais rápido. A Ferrari tinha o carro mais rápido no início de 2022. Esperávamos uma grande competição em 2023, mas isso não aconteceu. Em 2024 também esperávamos que a competição estivesse presente mais ou menos desde o início, porque o desempenho que se pode encontrar com o carro é limitado sob os mesmos regulamentos. Após as primeiras quatro ou cinco corridas, os outros recuperaram, mas esperávamos isso desde o início. As limitações que temos com estes regulamentos são bastante elevadas e o que podemos encontrar para dar mais passos está a tornar-se mais difícil. Por isso, é quase certo que a concorrência se aproxime em breve.”