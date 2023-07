F1: Red Bull pesca na Ferrari e na McLaren? | AutoSport

A Red Bull parece com vontade de colocar um piloto de topo ao lado de Max Verstappen e os últimos rumores dão conta de que Charles Leclerc e Lando Norris foram abordados pela Red Bull.

Segundo a publicação formu1a.uno as estrelas da Ferrari de da McLaren foram abordadas pela Red Bull para entender em que moldes se poderia dar uma possível mudança para a equipa campeã em título.

Helmut Marko parece ter vontade de colocar um nome sonante ao lado de Verstappen, com conversas exploratórias para entender sob que condições Leclerc e Norris poderão mudar-se para a Red Bull.

Lando Norris parece ter alguma vantagem nesse capítulo, com Marko a rotular o jovem britânico como o “melhor talento jovem da grelha”, um elogio que é raro ouvir de Marko para pilotos fora da Red Bull. Mas Leclerc também terá sido abordado pela Red Bull recentemente. Aliás, a Aston Martin também terá entrado em contacto com o piloto monegasco para entender as possibilidades de uma mudança do #16 da Ferrari para a Aston.

Estas movimentações poderão levar a Ferrari a acelerar as conversações de renovação com Leclerc, colocando a renovação de Carlos Sainz em banho-maria, com o piloto espanhol a mostrar pouca paciência para esperar até depois do arranque da próxima temporada. Uma coisa parece certa, a Red Bull tem vontade de fazer mexer o mercado e poderemos ter surpresas.