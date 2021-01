F1: Red Bull pensou em contratar Sebastian Vettel

A Red Bull ainda ponderou Sebastian Vettel para fazer companhia a Max Verstappen. Helmut Marko disse que encorajou Sebastian Vettel a ficar de fora da temporada 2021, a fim de regressar ao mercado de pilotos de F1 “na altura certa”.

A vida de Vettel na Ferrari ficou definida logo no começo de 2020 e estava nas mão do alemão decidir se iria aceitar um novo desafio, que dificilmente lhe permitira lutar pelo título, ou tirar um ano sabático e esperar por melhores oportunidade, algo que foi aconselhado por Marko:

“Era claro [no início de 2020] que Sebastian teria outra época difícil com a Ferrari”, disse Marko. “Eu não queria que ele agisse precipitadamente, mas que esperasse. Porque era claro para mim que coisas fundamentais iriam mudar no mercado de pilotos para 2022. Por exemplo, tinha a certeza de que haveria uma vaga na Mercedes nessa altura. Mas não só lá”.

“Isso também incluía a Red Bull. Só queria que ele ainda estivesse no mercado na altura certa para que pudesse aceitar a melhor oferta possível. Acima de tudo, eu não queria que um tetracampeão mundial se despedisse assim da Fórmula Um. Não como amigo, e não como um homem Red Bull”.

“Quando a Ferrari o avisou, já não tínhamos lugar para 2021”, acrescentou Marko. “Na altura, assumimos firmemente que Alexander Albon se iria desenvolver positivamente, de modo a poder também conduzir ao lado de Max Verstappen em 2021. Foi o que eu disse a Sebastian. Infelizmente, estávamos errados. Quando tivemos de agir, Sebastian já não estava na lista porque tinha feito um compromisso a longo prazo com Aston Martin. Portanto, Sergio Perez foi para nós a decisão lógica”.

“Aston Martin foi muito tentador”, disse ele. “O nome é de culto, a estreita cooperação com a Mercedes prometia uma boa perspetiva desportiva. Posso compreendê-lo, mesmo que pessoalmente tivesse esperado. Espero que ele volte a encontrar a sua forma antiga. Ele sabe que os últimos dois anos não foram os seus melhores. Por qualquer razão. Mas não creio que ele possa ser perigoso para nós. Em 2020, a sua nova equipa estava demasiado longe de nós para isso. E isto apesar do facto de Perez ter sido extremamente forte, especialmente na segunda metade da época. Mesmo que Sebastian esteja na melhor forma em todas as corridas, como piloto não pode compensar a diferença que a equipa tinha em relação a nós. Mas talvez eu esteja errado”.