F1: Red Bull pede para o acidente de Silverstone ser revisto | AutoSport

A Red Bull apresentou um pedido à FIA para rever o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no Grande Prémio da Grã Bretanha, em Silverstone. A equipa será ouvida na próxima quinta feira.

Estava claro que a Red Bull não iria deixar cair este tema facilmente e agora os responsáveis da equipa austríaca apresentou um pedido para o acidente ser revisto e com isso a penalização de Hamilton ser também reavaliada.

A FIA confirmou que, de acordo com o seu Código Desportivo Internacional, a Red Bull apresentou uma petição para que o assunto fosse novamente examinado. Foi convocada uma audiência para quinta-feira, antes do Grande Prémio da Hungria, para analisar o assunto. A Red Bull foi notificada de que está autorizada a enviar três participantes no total, incluindo o seu chefe de equipa, para a audiência. Além disso, a Mercedes também foi notificada de que um representante da equipa deve comparecer na audiência preliminar. Também lhe será permitido enviar até três membros da equipa.