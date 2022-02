F1: Red Bull pede aumento do peso mínimo | AutoSport

Os carros deste ano são 43 kg mais pesados que os monolugares do ano passado, com o peso mínimo desta geração a ficar-se nos 795kg. É muito peso para um monolugar mas há equipas que parecem estar com dificuldades a chegar ao peso mínimo. A Red Bull admitiu que está com problemas nesse capítulo.

Helmut Marko reconheceu que o peso do novo RB18 está acima do mínimo imposto este ano e que a equipa está com algumas dificuldades em encontrar uma “dieta sustentável” (o limite orçamental começa a dar problemas às equipas). O responsável da Red Bull referiu que outras equipas se encontram na mesma situação, mas os rumores no paddock apontam que o problema da Red Bull seja mais acentuado. Para que seja aprovada uma mudança no peso mínimo, é preciso que oito das dez equipas concordem e se numa fase inicial, a mudança poderia ser pacífica, pois a grande maioria das equipas depara-se com a mesma dificuldade, com os Bull´s em apuros, pode haver pouca vontade de mudar o peso mínimo. Sim, a maioria sofre do problema (Helmut Marko referiu que apenas uma equipa escapa a esta tendência) mas com a Red Bull mais afetada, as equipas poderão concordar em não aumentar o limite, apenas para não dar uma vantagem à equipa austríaca. Para já, a Red Bull parece que terá de resolver o problema, sem contar com a mudança nos regulamentos.