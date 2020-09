F1: Red Bull parece interessada em Sergio Pérez

Sergio Pérez pode estar a caminho da Red Bull Racing para a temporada de 2021, segundo a Movistar.

No final de 2020 Pérez sairá da Racing Point e com o desempenho atual de Alex Albon, a equipa de Milton Keyes parece interessada no mexicano para fazer dupla com Max Verstappen. Segundo a mesma publicação, o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, já contatou com Pérez.

Sergio Pérez está desde 2011 na Fórmula 1, tendo passado pela Sauber, McLaren e pela Force India/Racing Point, conquistando até agora oito pódios.