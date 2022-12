F1: Red Bull não pretende pressionar Pérez com regresso de Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo perdeu o lugar de piloto principal na McLaren e regressou à Red Bull como piloto reserva, além de realizar algumas ações de marketing da estrutura liderada por Christian Horner, aproveitando esta, o facto do australiano ser um dos mais carismáticos pilotos dos últimos tempos. Ricciardo pretende voltar à grelha da Fórmula 1 em 2024 co uma equipa que lhe dê possibilidades de vencer corridas e com o contrato de Sergio Pérez a terminar no final desse ano, a vinda do piloto australiano para a Red Bull foi vista como uma possibilidade de o poder substituir, ou pelo menos pressionar o piloto mexicano. No entanto, Pérez já veio dizer que não se sente ameaçado com a chegada de Ricciardo ou sequer sente mais pressão do que a habitual, uma ideia que foi agora partilhada por Helmut Marko.

“Sergio Pérez mostrou que compete a um nível muito alto, e se Max não o consegue, Sergio está lá para isso”, disse Marko à ServusTV sobre o piloto mexicano, que aos comandos do monolugar da equipa austríaca venceu 3 corridas em duas épocas.

Sobre a função de Daniel Ricciardo, como também referiu Christian Horner anteriormente, Marko revelou o papel fundamental que terá o piloto australiano nas ações promocionais da equipa, especialmente nos EUA. “É preciso recordar que somos uma equipa muito grande, acho que temos a maior receita de patrocínio de todas as equipas. E quem é mais adequado do que Ricciardo com seu ‘Smiley’ e ‘Shoey’?”, recordou o responsável da Red Bull.

Além disso, Ricciardo também pode contribuir com sua experiência, caso a Red Bull precise de recorrer ao piloto de reserva, no entanto Helmut Marko foi firme ao dizer que “não queremos pressionar Sergio” com a contratação de Daniel Ricciardo.