F1: Red Bull não leva “truque” para Imola

Tem-se dito nos últimos dias que a Red Bull poderá levar para Imola uma suspensão traseira diferente, num upgrade para manter a vantagem competitiva que tem para a concorrência, mas Helmut Marko negou esse facto.

Marko diz que a sugestão de que a Red Bull irá usar um carro equipado com um novo truque na suspensão no GP Emilia Romagna da próxima semana no Imola é falso.“Isto é um disparate total”, disse o austríaco ao Sport1. “Já competimos com esta ‘misteriosa’ suspensão de rodas no início, no Bahrein. Também não é nada de especial, mas tivemos de a conceber porque precisávamos de uma suspensão que se adaptasse à traseira extremamente estreita e apertada que construímos em torno do novo motor Honda, mais pequeno e mais compacto. Não sei o que a Mercedes está a desenvolver. Mas confiamos no pacote que tínhamos no Bahrein e simplesmente não o utilizamos ao máximo”.