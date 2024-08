F1: Red Bull não está preparada para fornecer motores a outras equipas

A Red Bull Powertrains ainda não está preparada para fornecer unidades motrizes a equipas concorrentes, quando os novos regulamentos entrarem em vigor em 2026, de acordo com o chefe de equipa Christian Horner.

A partir de 2026, a Red Bull e a sua equipa irmã mudarão dos motores Honda para as suas próprias unidades motrizes, desenvolvidas em parceria com a Ford, que contribuirá com a sua experiência em baterias. Os novos regulamentos manterão o motor V6 de 1600 cm³, mas eliminarão o MGU-H e imporão restrições mais rigorosas à conceção dos motores de combustão interna, incluindo a exigência de combustível 100% sustentável.

Apesar do interesse de equipas como a McLaren em colaborar com a Red Bull Powertrains, Horner afirmou que o foco imediato é o fornecimento de motores às equipas da Red Bull. A Red Bull tem capacidade para fornecer quatro equipas, mas, por enquanto, está a concentrar-se nos seus próprios projetos. Horner sublinhou que, embora estejam a ser feitos progressos na sua primeira unidade de potência, o prazo é apertado e a equipa está a trabalhar intensamente para cumprir os objetivos de 2026.

“Se surgir algo mais tarde, estamos abertos ao parceiro certo. Com as instalações que temos aqui, podemos fornecer motores a quatro equipas. Isso não é um problema em termos de fornecimento. No futuro, como já disse, estamos abertos a isso, mas a curto prazo, o nosso foco está nas duas equipas Red Bull. Estamos agora a tomar o nosso destino completamente nas nossas próprias mãos”, disse Horner, citado pela RacingNews365. “Estamos a atingir os objetivos que estabelecemos para nós próprios. Agora, é sempre difícil saber como esses objetivos se comparam aos dos nossos concorrentes. Mas o esforço que está a ser feito nos bastidores é enorme, porque se trata literalmente de uma corrida contra o relógio até ao início de 2026”, concluiu Horner.