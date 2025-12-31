F1: Red Bull não está preocupada com as recentes saídas e rumores

O diretor-executivo da Red Bull, Oliver Mintzlaff, abordou as preocupações recentes em torno das saídas de figuras-chave da equipa de Fórmula 1. Após a saída de nomes históricos como Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Christian Horner e, mais recentemente, Helmut Marko, a estrutura de Milton Keynes apresenta-se consideravelmente diferente daquela que conquistou o primeiro título mundial de Max Verstappen, em 2021.

As mudanças no seio da equipa geraram inquietação entre adeptos, sobretudo após a quebra de rendimento observada na época passada, coincidente com a saída de algumas dessas personalidades. Ainda assim, Mintzlaff defendeu a estabilidade da Red Bull e sublinhou que a sucessão está a ser devidamente planeada, demonstrando confiança na capacidade do grupo para enfrentar a nova era regulamentar de 2026.

“Sair da zona de conforto”

O dirigente destacou que, apesar da forte concorrência da McLaren, Verstappen manteve a pressão até ao final da temporada, terminando a apenas dois pontos de Lando Norris, o novo campeão. Mintzlaff rejeitou, porém, qualquer cenário de alarme interno, salientando que as mudanças fazem parte de um processo natural de evolução.

“Acham mesmo que ainda há motivos de preocupação, depois das boas prestações dos últimos meses?”, questionou Mintzlaff, numa entrevista ao jornal neerlandês De Telegraaf. “Não estou preocupado. Sei que estamos a substituir todas essas pessoas da forma correta. Na Alemanha e na Áustria, e talvez também nos Países Baixos, as pessoas tendem a não gostar de mudanças. Eu gosto, porque sei que nos tornam melhores. Sim, implica sair da zona de conforto por um momento. Não altero nada se considero que tudo está a correr bem.”

“Já no ano passado percebemos que as coisas não estavam a seguir o rumo certo. Por isso, demos aos responsáveis a oportunidade de corrigir o curso este ano. Não tomo medidas drásticas depois de duas ou três corridas más. Mas julho passado foi o momento certo para agir como agimos.”