F1: Red Bull não desiste da queixa da FIA-Ferrari

Helmut Marko disse recentemente que a Red Bull não vai abandonar a sua luta relativa ao acordo secreto que teve lugar entre a FIA e a Ferrari. Era esse o tema quente que marcava a agenda antes da pandemia do coronavírus tomar conta da Fórmula 1 e do mundo inteiro. Havia um grupo de sete equipas – todas as que não têm motorização Ferrari – a ameaçar com ações legais devido à forma como a FIA lidou com a legalidade questionável do motor dos Ferrari de 2019.

A Mercedes saltou fora, devido a questões políticas, decorrentes do facto da Daimler ter neste momento uma parceria tecnológica com o Grupo FIAT para o desenvolvimento de tecnologia de condução autónoma e por isso a Mercedes teve de se retirar do Grupo dos 7: “Infelizmente, de momento estamos a lidar com outras coisas, mas isso não significa que vamos desistir desse caso com a FIA e da Ferrari, quando as coisas voltarem ao normal. A crise tomou conta da F1, mas continuamos a achar que o acordo foi escandaloso. Não queremos prejudicar a Ferrari ou a FIA, mas continuamos a exigir um esclarecimento completo de como surgiu este estranho acordo”, disse Helmut Marko à f1-insider.com.