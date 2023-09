F1: Red Bull não afasta possibilidade de cenário de Singapura poder repetir-se | AutoSport

Numa época brilhante, a Red Bull teve até agora apenas uma prova onde não conseguiu estar, pelo menos, na discussão da vitória da corrida. Singapura foi o ponto mais baixo da equipa de Milton Keynes até agora, mas Christian Horner não afasta a possibilidade de poder repetir-se a fraca performance nas provas que ainda faltam realizar.

“É impossível de prever”, disse Horner quando questionado no Japão se temia um desempenho menos bem conseguido até final da temporada. “O Brasil foi uma prova complicada para nós no ano passado. Temos muitas corridas de sprint a aproximarem-se, […] há apenas uma sessão para afinar o carro e isso pode colocar uma enorme pressão. Se não estivermos na janela certa depois do primeiro treino, se tivermos um pouco de chuva ou uma sessão comprometida, isso pode tornar as coisas muito complicadas. Portanto, esse pode ser um fator interessante para as próximas corridas”.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA