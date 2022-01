F1: Red Bull não acredita na saída de Lewis Hamilton | AutoSport

Ainda sem decisão oficial sobre qual o futuro de Lewis Hamilton, o passar dos dias vai levando o tema para um desfecho previsível. Desde a final em Abu Dhabi que Lewis Hamilton desapareceu e os rumores sobre a sua possível desistência têm-se multiplicado, mas na Red Bull ninguém acredita nisso.

“Normalmente, haveria uma grande agitação se houvesse alguma verdade nisso”, disse Marko à f1-insider.com. “As linhas de comunicação estariam a aquecer nos bastidores para substituir Lewis. Mas não há nada – nem chamadas, nem mensagens, nem sequer especulação interna. Nem aqui, nem em qualquer outro lugar”.

É um argumento difícil de desmontar. A pouco mais de 18 dias do arranque da época, se Lewis Hamilton estivesse de saída a Mercedes andaria à procura de piloto. Claro que a Mercedes é um nome apelativo, mas estamos no começo de uma nova era em que ninguém sabe o que valem os novos carros, pelo que não é certo que os potenciais alvos da Mercedes quisessem mudar de equipa agora. A saída de Hamilton deixaria a Mercedes em apuros e a sua reconhecida lealdade à estrutura não permitiria que Hamilton abandonasse a equipa. Mais ainda, há um contrato milionário assinado pelo que as cláusulas de rescisão não devem ser pequenas. Cada vez mais se nota a jogada política da Mercedes que começa a esgotar-se com o tempo.