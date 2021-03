F1: Red Bull na frente, Mercedes com dificuldades: os tempos dos testes

Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido em pista a abrir e fechar os testes. Valtteri Bottas deu um ar da graça da Mercedes e foi o mais rápido no sábado.

Assim de repente, a Red Bull está claramente na frente, a Mercedes tem algumas dificuldades.

A McLaren está igualmente em muito bom plano, e o rookie Yuki Tsunoda esteve brilhante, foi de longe o melhor dos rookies.

A Ferrari está a precisar de trabalho, mas não se pode dizer que esteve mal.

Foi bom o regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1 e por fim a Aston Martin teve muitos contratempos mecânicos e por isso, pouco tempo de pista, ficando para depois atestar a rapidez do monolugar. Assim de repente são estes os pontos chave dos três dias de testes que agora irão ser analisados em pormenor nos próximos dias. Daqui a duas semanas, no mesmo circuito, vai dar-se o arranque do Mundial de Fórmula 1.