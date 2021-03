F1: Red Bull na frente da Mercedes? Nós não nos ‘fiamos’ muito nisso…

Habituámo-nos a que a Mercedes concedesse a derrota a um rival em testes de pré-época nos últimos anos – foi assim com a Ferrari que ‘dominou’ os testes entre 2016 e 2019 – apenas para voltar em força na primeira corrida. Os sete campeonatos de construtores da equipa nas últimas sete épocas são prova disso. Desta feita foi a Red Bull a dominar os testes de pré-época de 2021, enquanto a Mercedes teve alguns problemas com os ‘Flechas Negras’. Nem sequer vale a pena falar dos problemas de caixa de velocidades pois isso qualquer uma equipa pode ter…

Seja como for, acreditamos mais na Mercedes que dá sequência ao seu domínio na F1, do que outra coisa qualquer. É verdade que o domínio da Mercedes na Fórmula 1 irá terminar mais cedo ou mais tarde, e após uma pré-época tremida para os campeões em título, talvez comecem o ano algo diferentes dos anos anteriores, mas se os adversários acreditarem muito nisso, provavelmente já entram a perder…

O ritmo de testes da pré-época deve ser sempre interiorizado com cautelas, e para nós a Mercedes continua a ser claramente a favorita para reconquistar ambos os títulos em 2021.

O cenário mais provável é Lewis Hamilton conquistar um oitavo título, sendo certo que do outro lado da garagem, a Mercedes tem um Valtteri Bottas com vontade de fazer a Hamilton o mesmo que Nico Rosberg lhe fez em 2016. E esta é uma época crucial para a sua carreira na F1.

No pior dos cenários, confirma-se o arranque gaguejante de 2021, e isso pode abrir a porta à Red Bull para finalmente levar a luta pelos títulos até ao fim. Resta esperar, pois entre os dois cenários há uma grande diferença, e nós continuamos a acreditar mais no primeiro…