F1: Red Bull muito desfalcada no arranque de 2025

Além disso, vários elementos saíram para equipas rivais, incluindo Vin Dhanani (para a Alpine), Steve Winstalney (para a Williams), Michael Broadhurst (para a Alpine) e o mecânico chefe Lee Stevenson (para a Sauber). A equipa já deu sinais de ter sentido estas saídas, mas 2025 dará uma ideia melhor se a Red Bull conseguiu adaptar-se a estas saídas, ou se vai sentir a falta destes elementos no desenvolvimento do novo carro.

Christian Horner enfrentou e foi ilibado de alegações de comportamento inadequado, embora o recurso do acusador tenha sido posteriormente rejeitado. A Red Bull também sofreu uma significativa rotatividade de pessoal, incluindo as saídas de figuras-chave como Adrian Newey (que se juntou à Aston Martin em 2025 como Managing Technical Partner), o Diretor Desportivo Jonathan Wheatley (que se juntou à Audi F1 como Team Principal) e o veterano em estratégia Will Courtenay (que se mudou para a McLaren).

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros