F1: Red Bull mostra o verdadeiro RB22

A Red Bull revelou as primeiras imagens do RB22, o monolugar com que irá competir na temporada de 2026 de Fórmula 1. Depois de ter apresentado apenas uma versão conceptual no lançamento conjunto com a Racing Bulls, a equipa austríaca mostrou agora os primeiros indícios do carro real que irá para a pista.

O RB22 foi inicialmente ocultado no evento de apresentação realizado a 15 de janeiro, no qual a Red Bull exibiu apenas a decoração de 2026 aplicada a um showcar baseado numa interpretação genérica dos novos regulamentos técnicos. As imagens agora divulgadas correspondem a uma série de renderizações cuidadosamente preparadas, em que a iluminação e os ângulos limitados escondem grande parte dos pormenores aerodinâmicos, prática habitual nesta fase do ano para preservar segredos técnicos.

A estreia em pista do novo monolugar está marcada para esta segunda-feira, em Barcelona, no primeiro dia de um teste coletivo de cinco jornadas, durante o qual cada equipa poderá rodar apenas em três. Ao contrário da McLaren e da Ferrari, mas à semelhança da Audi, a Red Bull planeia iniciar imediatamente o seu programa de pista.

Estes ensaios assumem especial importância por representarem a primeira avaliação real da nova unidade de potência desenvolvida internamente pela Red Bull Powertrains, com apoio técnico e comercial da Ford. Trata-se de um passo histórico para a estrutura de Milton Keynes, que pela primeira vez colocará em competição um motor concebido na própria casa.