F1: Red Bull mostra o seu RB16B

A Red Bull apresentou hoje o seu novo RB16B, a nova máquina com que tentará ter sucesso em 2021.

A equipa sediada em Milton Keynes quer dar um passo em frente ao nível da competitividade e espera que esta evolução do RB16 possa trazer sorrisos, vitórias e…quem sabe o título.

O carro do ano passado era algo instável, com uma traseira dificil de gerir, o que dificultou a vida a Alex Albon, mas não impediu Max Verstappen de se intrometer de vez em quando nas lutas pelos primeiros lugares, embora não da forma que gostaria. A equipa certamente tentou corrigir os pontos fracos do carro da época anterior e dar a Verstappen e Sérgio Pérez ferramentas melhores para chegarem aos pódios.

Este é um ano de mudança para a Red Bull. A entrada de Pérez é uma das maiores, com o mexicano a conquistar o lugar na equipa, depois de ver Sebastian Vettel ficar com o seu lugar na Aston Martin. Pérez chega com a missão de trazer pontos de forma regular para a equipa, além de puxar por Verstappen, que desde a saída de Daniel Ricciardo nunca mais teve concorrência interna à altura.

É também o último ano da Honda na F1. Os nipónicos querem deixar a competição em alta e têm trabalhado na nova unidade motriz, que se espera possa trazer mais competitividade à Red Bull, que por seu lado, começou a reorganizar-se internamente, com a criação de um novo departamento que será responsável pelos motores da equipa de 2022 a 2025, janela temporal em que a Red Bull irá usar a unidade Honda, que irá ceder a propriedade intelectual do motor.

Este é um ano decisivo para a Red Bull. Com os contratos dos pilotos Mercedes a terminarem no final da época, os Bull´s têm como missão convencer Max Verstappen de que está na equipa certa para ter sucesso e tal so acontecerá se for capaz de lutar por pódios e vitórias de forma regular. O projeto Red Bull tem como base o talento do holandês e os responsáveis da equipa querem manter o jovem a todo o custo, sabendo que se não forem competitivos em 2021, poderá ser o próprio Verstappen a ir bater à porta da Mercedes.

Do outro lado da garagem estará um Pérez motivado pela oportunidade que surgiu numa fase em que já parecia ter perdido a esperança de estar na grelha de partida desta época. O mexicano terá como missão mostrar o seu valor no reino de Verstappen e tentar garantir um lugar para 2022, sempre com Alex Albon e até Pierre Gasly à espreita, faltando saber o que poderá dar Yuki Tsunoda na sua época de estreia. Pérez já mostrou ser dos pilotos mais sólidos do meio da tabela, mas tem agora de mostrar o seu valor numa das melhores equipas da F1.

A Red Bull tem tudo para fazer melhor do que em 2020. Uma dupla que dá mais garantias, uma Honda determinada em deixar a competição com nota positiva e o génio de Adrian Newey para tentar fazer deste chassis o mais competitivo possível, aproveitando as mudanças nos regulamentos que ditaram um corte de 10% na aerodinâmica para recuperar terreno para os Flechas de Prata. Será desta que a Red Bull ameaça a Mercedes?

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

