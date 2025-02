F1: Red Bull mantém o esquema de cores para 2025

Como era de esperar, a Red Bull não alterou a sua já icónica decoração, para o seu RB21. Liam Lawson é a cara nova ao lado de Max Verstappen. A Red Bull terminou em terceiro lugar em 2024 (589 pontos) e este ano vai tentar afastar os rumores de que o domínio dos últimos anos terminou.

Red Bull reveal their hand 👀

Can the RB21 return them to the top of the pecking order?#F175LIVE @redbullracing pic.twitter.com/A6aK0No5fy

— Formula 1 (@F1) February 18, 2025