F1: Red Bull mandou motor de Max Verstappen para o Japão | AutoSport

Numa altura em que a Red Bull se prepara para levar para Imola uma forte evolução no RB18, a equipa está preocupada com a possibilidade do motor de Max Verstappen utilizado em Melbourne não ter ‘V de volta’, o que pressionaria fortemente a alocação do piloto em termos de motores disponíveis para a época. Nesse contexto, a Red Bull Racing mandou a unidade motriz para a Honda, que vai verificar se este é aproveitável ou não.