F1: Red Bull mais favorita

Várias conclusões podem ser retiradas dos três dias de testes que vimos no Bahrein, mas sem dúvida a mais clara (se isso é possível nos testes) é que a Red Bull se tornou mais favorita este ano.

A performance dos Bull´s, em especial no último dia mostraram evolução clara em relação a 2020, um carro mais estável e menos complicado de guiar, um motor competitivo, uma dupla em forma e capaz de extrair o melhor do carro. Não será surpreendente se na primeira corrida do ano a Red Bull conquistar a pole, como afirmou Karun Chandhok:

“Penso sinceramente que esta é a primeira vez desde o início da era híbrida V6 em que se Max fizer a pole e ganhar a primeira corrida, não será um choque”, disse ele. “Não estou a dizer que é esperado, mas eles vão estar na luta, penso eu”.

Com menos tempos de testes, menos recursos devido ao limite orçamental e como foco a ter de ser dividido entre 2021 e 2022, a Mercedes tem pela frente uma época ainda mais desafiante.