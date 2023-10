F1: Red Bull já tem um plano se dispensar Sergio Pérez | AutoSport

Sergio Pérez continua a tentar sacudir a pressão de uma época pouco conseguida, com demasiados altos e baixos e com algumas prestações que levantam muitas questões sobre o futuro do mexicano. Segundo algumas fontes, a Red Bull já tem o plano traçado se Pérez não melhorar significativamente em 2024.

Aparentemente, Pérez tem lugar garantido na próxima época. Christian Horner já afirmou publicamente que Pérez é para manter em 2024 e tudo indica que isso será cumprido. Mas, sem Pérez não conseguir melhorar, a Red Bull poderá dispensar o mexicano e avançar com Daniel Ricciardo.

A equipa sempre lamentou a saída do australiano, que fez uma das melhores duplas da Red Bull com Max Verstappen. Com a concorrência a subir o nível, a Red Bull tem de acautelar um futuro em que a luta pelo título de construtores é muito mais renhida. E Ricciardo continua a ser visto como uma aposta segura. Se esse cenário se concretizar, o substituto de Ricciardo na Alpha Tauri está também encontrado.

Liam Lawson provou nas corridas que fez que tem capacidade para correr no Grande Circo. Depois do regresso de Ricciardo, que se espera seja para breve, Lawson voltará a focar-se no campeonato de Super Formula no Japão, e em 2024 será piloto de reserva e piloto de testes da Red Bull. Mas a Red Bull quer manter Lawson por perto, talvez porque saiba que em 2025 uma vaga se poderá abrir para o jovem talento. E isso pode significar que o futuro de Pérez na Red Bull terá os dias contados e que 2024 deverá ser mesmo a última temporada do mexicano. Isso poderá explicar porque a hipótese Lawson na Williams nunca sequer foi realmente explorada. Porque a Red Bull quer manter o piloto, e a Williams não quer uma aposta apenas para um ano.

Para contrariar este cenário, apenas um Ricciardo fora de forma e um Pérez melhor poderá fazer as chefias da Red Bull mudar de ideias. Mas, juntando todas as peças que se conhecem até agora, com o jornalista Lawrence Barreto a avançar com esta hipótese no site da F1, Pérez terá de mostrar muito mais à Red Bull, e se não o fizer, Ricciardo tem bilhete para regressar à Red Bull, com Lawson a voltar à Alpha Tauri.