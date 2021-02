F1: Red Bull irá testar em Silverstone

A Red Bull também irá usar os dias de filmagem para fazer o shakedown ao seu novo monolugar, o RB16B que será apresentado a 23 de Fevereiro.

Além do teste com a nova máquina, está também previsto um dia de teste para Sergio Perez, que irá conduzir o Toro Rosso 2018 para se familiarizar com os procedimentos da equipa e as características do motor. Perez só conduziu motores Mercedes desde o início da era híbrida em 2014, pelo que é importante que ele ganhe experiência com o motor Honda.

Assim como Red Bull, também há rumores de que a Aston Martin irá realizar um dia de filme em Silverstone. Este está previsto para 1 ou 2 de Março, imediatamente antes do lançamento do seu novo carro. Outras equipas, incluindo a Ferrari, deverão fazer o dia de filmagens no Bahrein, imediatamente antes dos dias de teste para a nova temporada.