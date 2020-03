F1: Red Bull irá protestar ser Mercedes usar o DAS

O Dual Axis System da Mercedes continua a dar que falar e a Red Bull já avisou que irá protestar se os germânicos usarem o sistema.

O DAS foi uma das grandes novidades dos testes de Barcelona, com a Mercedes a espantar o mundo da F1, com um sistema capaz de modificar a convergência das rodas dianteiras do W11, para assim assegurar mais mais velocidade de ponta.

Ainda não é 100% certo se a utilidade do sistema é apenas essa, mas a Red Bull não vai esperar para ver e irá protestar, se a Mercedes usar o sistema, como explicou Helmut Marko:

“Para nós, o sistema não cumpre as regras”, disse Marko ao site F1-insider.com. “Então, protestaremos quando a Mercedes usar o sistema em Melbourne.”

Esta ameaça vem depois de um protesto dos Bull,’s contra os ductos de ventilação dos travões traseiros da Mercedes, que levou a FIA a publicar uma diretriz técnica. A nova Diretiva Técnica produzida como resultado desse protesto em particular, cujos detalhes não foram divulgados, significa que os Campeões do Mundo ficaram sem opção a não ser fazer alguns ajustes no W11.

Também a Renault poderá apresentar um protesto implicando o novo carro da Racing Point. Poderá ser um começo animado para a F1.