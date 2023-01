F1: Red Bull impressionada com o progresso e crescimento de Alex Albon | AutoSport

Alex Albon concluiu com sucesso a época de regresso à F1, com alguns bons resultados e, acima de tudo, excelentes prestações ao serviço da Williams, algo que deixou a Red Bull impressionada.

Paul Monaghan, engenheiro-chefe da Red Bull reconheceu que a época de Albon deixou a estrutura bem impressionada:

“Pensando no tempo de Alex connosco, ele era muito consciencioso, educado e dotado”, disse ele. “Ele tinha uma ideia muito boa do que queria do carro logo de início. Ele sabia quando não era do seu agrado e podia dizer-lhe o que lhe desagradava. Nem sempre conseguimos dar-lhe um carro que fosse adequado aos seus desejos. Obviamente, ele tinha um companheiro de equipa bastante rápido, o que o pressionava um pouco mais, e ele tratou disso, pensei eu, excecionalmente bem para um jovem piloto. Em 2021 [ano em que foi despromovido a piloto de testes e de reserva], tivemos um piloto frustrado, mas capaz de lidar com esta situação. Era alguém que estava a aprender e a trabalhar connosco, em vez de estar desanimado. Agora voltou e foi bom vê-lo mais perto da frente da grelha. É bom ver o progresso, e é bom vê-lo a marcar pontos, por isso, o mérito é todo do Alex por aguentar um período razoavelmente difícil, aprendendo, não desanimando e tentando alcançar o que o seu talento merece. Muitos parabéns para ele, e que o seu crescimento no desporto continue”.