F1, Red Bull-Ford poderá equipar quatro equipas | AutoSport

Christian Horner revelou que é possível que oito carros possam vir a ser equipados com o novo motor de Fórmula 1 da Red Bull-Ford, a partir de 2026. Obviamente, quatro estão garantidos, a Red Bull Racing e Alpha Tauri, mas para Horner, outras duas equipas poderão ter as mesmas motorizações. .

Se o nosso motor for atrativo para os clientes, estaremos abertos a negociar o fornecimento de motores a outras equipas no futuro”, disse o chefe de equipa da Red Bull citado pela DAZN, assegurando que as instalações da equipa serão capazes de equipar oito carros.