F1: Red Bull fora da sua zona de conforto…

Max Verstappen não escondeu a sua incredulidade ao ouvir as palavras de Christian Horner sobre a Red Bull quando este disse que as regras da F1 significam que a Red Bull será apanhada.

Após um período de dois anos de domínio quase inabalável, Verstappen enfrentou uma realidade diferente ao não conseguir vencer duas corridas consecutivas, algo inédito em dois anos.

A equipa de Milton Keynes tem dominado a Fórmula 1 nas últimas duas temporadas, mas desde fim do ano passado que se nota um encurtamento da margem das equipas perseguidoras, o que é absolutamente natural, pois é mais fácil recuperar do que estender o domínio ainda mais, pois há limites para o desenvolvimento. Depois de Carlos Sainz e Ferrari quebrarem a sequência de vitórias da Red Bull ao conquistar o GP de Singapura do ano passado, a Scuderia já venceu duas vezes este ano e a McLaren e Mercedes também subiram ao topo do pódio este ano.

George Russell alcançou uma vitória inesperada no GP da Áustria, e Lewis Hamilton celebrou a sua nona vitória recorde no GP da Grã-Bretanha. Nos últimos cinco Grandes Prémios a Red Bull obteve as mesmas vitórias da Mercedes, com a Ferrari a triunfar numa corrida.

Verstappen está “confiante de que todos na fábrica estão a trabalhar duro para dar ao carro um pouco mais de performance”, mas reconhece o esforço e a inteligência das pessoas das outras equipas.

Como se sabe, a Red Bull enfrenta limitações em testes de túnel de vento e CFD devido à sua posição no campeonato de construtores e recentemente, George Russell sugeriu à FIA que indexe os cortes nos testes aerodinâmicos, à margem pontual, mas isso não deve suceder.

Seja como for, a Red Bull já está há algum tempo fora da sua zona de conforto…