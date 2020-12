F1: Red Bull foi a Rainha dos pit-stops

Na temporada de 2020 da Fórmula 1, nove dos dez pit stops mais rápidos foram feitos pela Red Bull Racing. Os pilotos e as equipas procuram formas de ganhar milésimos em pista, mas também fora dela o cronómetro está a contar e nesse particular, ninguém bate a Red Bull. Esta não é uma estatística chave na análise da época de 2020, mas ajuda, pois nove em 10 é um sinal muito forte de competência. O mais rápido é co-propriedade de Max Verstappen na Rússia e Alex Albon em Portugal, ambos em 1.86s. A única outra equipa no top 10, foi a Williams, com uma paragem de 2.00s para George Russell em Sochi. O recorde do pit-stop mais rápido de sempre continua a pertencer à Red Bull, obtido no Grande Prémio do Brasil de 2019, com um tempo de 1.82s, de Max Verstappen.