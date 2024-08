F1: Red Bull focada em melhorar gestão de pneus

Max Verstappen mantém-se cauteloso em relação ao campeonato deste ano, apesar do forte arranque da Red Bull. Inicialmente, a Red Bull dominou, com Verstappen a vencer cinco das primeiras sete corridas, mas nas últimas corridas registou-se apenas um lugar no pódio. Verstappen reconhece a aproximação da McLaren e da Mercedes e salienta a necessidade de um desempenho de topo constante.

Verstappen atribui algumas das suas recentes dificuldades à penalização da unidade motriz na Bélgica, que afetou o resultado da corrida. O neerlandês realçou a importância de analisar e melhorar o desempenho do RB20, particularmente na gestão de pneus, já que a McLaren mostrou um ritmo mais forte. Ele salienta que o desempenho recente de Sergio Perez destacou os problemas de pneus, tornando-os uma prioridade.

“Nunca é confortável”, disse Verstappen, citado pela RACER. “Há sempre coisas que podem correr mal ou que nos podem acontecer. Por isso, todos os fins-de-semana é preciso estar na melhor forma. Acho que as coisas mudam um pouco. Com certeza, a McLaren tem sido sempre muito rápida. A Mercedes tem sido rápida, mas não em todas as pistas. E do nosso lado, temos trabalho a fazer, sabemos disso. Também temos algumas coisas para analisar, o que fazer com o carro para o resto da época. Acho que a nossa principal preocupação é o carro. Na corrida, vimos que temos dificuldades com os pneus – a vida útil dos pneus – por isso acho que essa deve ser a nossa principal prioridade.”

Apesar do recente sucesso da Mercedes, que introduziu mais um concorrente, Verstappen vê um lado positivo, uma vez que impediu Lando Norris de fechar a diferença de 78 pontos na classificação dos pilotos muito rapidamente. Ele prefere uma grelha competitiva a uma equipa dominadora.