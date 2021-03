F1, Red Bull: Finalmente de volta ao topo?

A Red Bull parece pronta para se atirar para a luta pelos títulos deste ano…

Desde há longas temporadas que a formação de Milton Keynes chega à primeira corrida impreparada e incapaz de ombrear de igual para igual com a Mercedes, mas nos testes que decorreram no Bahrein mostrou-se pronta para lançar um ataque à equipa de Brackley.

A Honda, no seu último ano na Fórmula 1, parece ter realizado um trabalho extraordinário na sua unidade motriz, antecipando para este ano o seu projecto de 2022, Mostra um bom salto ao nível de performance e uma fiabilidade aumentada.

No campo do chassis, o RB16B é um claro passo em frente relativamente ao seu antecessor, evidenciando um comportamento sem o nervosismo da traseira que se verificava em 2020, e um nível de apoio aerodinâmico elevado e consistente – parece que Adrian Newey voltou aos seus bons projetos – mostrando ser uma arma letal nas mãos de Max Verstappen.

Nunca na era híbrida a Red Bull tinha sido a mais rápida nos testes e nunca se apresentou tão bem preparada quanto este ano. Se do lado técnico as coisas parecem estar bem encaminhadas, do lado dos pilotos há também motivos para confiança. Verstappen é o “ponta de lança” mas este ano terá de lidar com um muito experiente e talentoso Sergio Pérez que vem para ajudar a colocar pressão na Mercedes. O primeiro contacto com a nova máquina foi positivo para o mexicano, que parece estar a integrar-se bem na equipa. Será a Red Bull capaz de verdadeiramente desafiar a Mercedes? Neste momento parece que sim, mas talvez seja melhor e esperar até o GP de Portugal para tirar conclusões mais sólidas. Mas sem dúvida que a Red Bull está agora melhor do que há um ano.

“É inegável que após o bom andamento no teste de três dias no Bahrein, parece haver algumas vozes entusiasmadas que afirmam que vamos acabar com o domínio de sete anos da Mercedes”, disse Christian Horner. “Mas tivemos uma análise dentro da equipa após o teste e é justo dizer que somos um pouco mais cautelosos nesse tema e não podemos subestimar a dimensão do desafio que nos espera em muitas frentes. Sabemos que a Mercedes não ganhou por engano durante os últimos sete anos; trata-se de uma equipa de qualidade, de classe, que será motivada a voltar forte.”

Portanto, não se pode tomar nada como garantido. E nesta fase é bom que tenhamos uma base sólida a partir da qual possamos desenvolver o carro, em vez de resolver um problema inerente. É claro que a Mercedes está a tentar afastar os holofotes de si própria, o que faz tudo parte do jogo, mas a realidade é que eles são os sete vezes campeões e cabe-nos colmatar essa lacuna e lutar. Eles tiveram uma das suas épocas mais fortes no ano passado e o carro deste ano é uma evolução disso, por isso vamos ver o que todos nós temos no Bahrein.”

Naturalmente, a grande notícia durante o Inverno foi a chegada de Sérgio à equipa. Ele adaptou-se rapidamente e, apesar da sua experiência, é também um personagem descontraído. Ele sabe o que quer e tem 10 temporadas de F1 no currículo. Quanto ao Max, ele está em boa forma. Ele atingiu todos os seus objetivos de fitness no campo de treino de pré-época nas instalações da Red Bull na Áustria e está mais preparado do que nunca para o início da temporada.”