F1, Red Bull ficou atrás da Mercedes? Isso até pode ser bom… | AutoSport

O facto da Red Bull ter perdido o campeonato de construtores para a Mercedes fê-la perder uma boa soma de dinheiro, mas por outro lado vai dar à equipa uma pequena vantagem face à Mercedes em 2022, e num ano em que tudo é novo, e tendo em conta também o facto de hoje em dia, na F1, tal é o equilíbrio, qualquer pormenor conta, pode fazer diferença significativa.

Já lá vai o tempo em que as possibilidades de desenvolvimento aerodinâmico eram ilimitadas. Significava que algumas equipas trabalhavam (ou podiam fazê-lo) no seus túneis de vento 24 horas por dia, sete dias por semana. Algumas, chegaram mesmo a trabalhar em mais do que um túnel de vento.

Este tipo de desenvolvimento refletia-se em pista, mas era (e é) extremamente caro.

Nos últimos anos a FIA foi apertando a ‘malha’, foram introduzidas restrições, ao ponto de, até este ano, as equipas estarem limitadas a 65 sessões por semana no túnel de vento.

Contudo, na próxima época, em conjunto com a introdução do limite de custos, esse valor será reduzido em mais de 30%, para apenas 40 sessões por semana.

Além disso, pela primeira vez, a permissão da utilização de cada equipa de túnel de vento e tempo de CFD será definida pelo desempenho na pista.

Mas como isso funcionará?

Baseia-se na posição do campeonato no final da época anterior, numa tabela que será reiniciada a 30 de junho de cada ano para refletir o estado atual das classificações.

Para 2021, se a correlação de forças permanecer a mesma, a Mercedes receberá 90% da atribuição de testes, o que se traduz em 36 sessões por semana (pouco menos de metade do que tinham para esta época). A atribuição aumenta então à medida que se desce na grelha, na ordem do campeonato, como se pode ver na tabela abaixo.

No outro extremo da escala, a Williams, equipa que ficou em 10º (ou qualquer nova equipa a entrar em F1) teria uma atribuição significativamente mais elevada de 112,5% ou 45 sessões por semana.

A partir de 2022, as atribuições reduzem-se ainda mais para todas as equipas do 9º e 10º lugares. A equipa de topo receberia 70%, o que faz com que a sua atribuição desça para 28 sessões por semana. A equipa que ficar em 9º lugar receberia a mesma atribuição que no ano anterior, enquanto a equipa do 10º lugar verá a sua atribuição aumentar uma sessão, para 46.

Isto trata-se de equilibrar artificialmente o plantel. Portanto, como se percebe, a Red Bull tem 2.5% de mais tempo de túnel de vento que a Mercedes,