F1: Red Bull estabelece prazo para a decisão do motor

A Red Bull estabeleceu um prazo para a clarificação dos seus planos em relação ao motor para 2022, com a saída anunciada da Honda no final de 2021. Sendo o “Plano A” assumir a propriedade intelectual da tecnologia e das operações da Honda, Helmut Marko diz que para isso é preciso o congelamento das regulamentações até ao final de 2021 – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

Depois de uma reunião com os intervenientes da Fórmula 1, após o Grande Prémio de Portugal, Helmut Marko afirmou ao Sport1 que «temos de ter uma decisão até 15 de novembro, esse é o nosso prazo».

Sobre esta proposta da Red Bull, diz-se que a Mercedes apoia o congelamento, mas a Ferrari pode vetar essa decisão. Já o Presidente da FIA, Jean Todt, afirmou ao Auto Motor und Sport: «Em maio, a Red Bull disse-nos que não deveria existir um congelamento do desenvolvimento do motor mesmo com a saída da Honda. Agora, querem o oposto».

Todt também está aberto à sugestão da Red Bull de que a nova fórmula de motor possa ser apresentada mais cedo do que 2026, com 2024 ou até 2023 a ser uma possibilidade: «O mais importante é que os novos regulamentos atraiam novos fabricantes para o desporto».