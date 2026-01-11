F1: Red Bull escolheu Pierre Gasly em detrimento de Carlos Sainz

Pierre Gasly revelou que Carlos Sainz esteve muito perto de garantir uma promoção à equipa principal da Red Bull para a temporada de 2019 da Fórmula 1, numa decisão que acabou por favorecer o piloto francês.

Gasly e Sainz iniciaram as suas carreiras na Fórmula 1 através da estrutura da Red Bull, estreando-se ambos na então Toro Rosso. Enquanto Sainz optou por sair para a Renault no final de 2017, Gasly manteve-se no programa de jovens pilotos da marca austríaca.

Após um início de época promissor em 2018, com um quarto lugar no Grande Prémio do Bahrein, Gasly ganhou visibilidade dentro da estrutura. Pouco depois, Daniel Ricciardo anunciou a sua saída da Red Bull, abrindo uma vaga cobiçada na equipa principal.

Segundo Gasly, a Red Bull equacionou duas opções para substituir o australiano: ele próprio e Carlos Sainz. A decisão foi tomada ainda a meio da sua primeira temporada completa na Fórmula 1, culminando na sua promoção para 2019.

Contudo, a passagem de Gasly pela Red Bull foi curta e difícil, com uma despromoção para a Toro Rosso a meio da temporada. Desde então, vários pilotos — incluindo Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda — tentaram, sem sucesso duradouro, afirmar-se no segundo lugar da equipa ao lado de Max Verstappen.

Sainz voltou a ser apontado como candidato a uma vaga na Red Bull após sair da Ferrari, mas a equipa manteve Pérez em 2024. Sem espaço numa estrutura de topo, o espanhol rumou à Williams, onde conseguiu dois pódios e voltou a demonstrar o seu valor competitivo.

“Fiz quatro ou cinco corridas em 2017 e comecei a temporada de 2018. Na segunda corrida, consegui um quarto lugar no Bahrain, o que gerou logo muita atenção. Depois de Budapeste, o Daniel anunciou que ia sair. Lembro-me de estar a chegar à Grécia para as férias quando soube da notícia. A Red Bull tinha o Carlos Sainz como opção e tinha-me a mim. Era entre o Sainz e eu. O telefone tocou e o Helmut disse-me: ‘Ok, vais ser piloto da Red Bull Racing no início do próximo ano’. Isto aconteceu apenas seis meses depois da minha primeira temporada completa na Fórmula 1.”