F1: “Red Bull é perfeitamente passível de ser batida”, diz Dan Fallows | AutoSport

Em relação ao futuro da Aston Martin, o diretor técnico da equipa salienta que estão “empenhados em descobrir tempo de volta a partir de pormenores, conseguimos elementos mais detalhados do fundo e de outras partes do carro, mas ainda há muito tempo de volta pela frente”. Por isso, acrescentou Fallows que a “nossa abordagem é a de que a Red Bull é perfeitamente passível de ser batida. É isso que estamos a perseguir, estamos a concentrar-nos neles e é esse o nosso objetivo”.

“Inevitavelmente, quando há uma equipa que está a ter um desempenho tão bom como a Red Bull tem tido desde 2022, haverá algum tipo de convergência nas suas soluções”, disse Fallows no seguimento da apresentação das primeiras imagens do AMR24. “Com os regulamentos que temos agora, não é particularmente fácil ter carros que são visualmente muito diferentes. O que é mais interessante é a convergência nos tempos por volta que temos visto. As equipas estão a aproximar-se muito e penso que isso sugere que provavelmente há uma menor capacidade de dar um grande passo concetual para além do tipo de coisas que estamos a ver na maioria dos carros, mas isso não diminui o interesse do projeto”.

O diretor técnico da Aston Martin entende que a Red Bull pode ser batida em 2024, sugerindo ao mesmo tempo que há uma maior convergência de conceito dos monolugares ao longo de toda a grelha com a equipa de Milton Keynes. Para Dan Fallows, isso resulta do regulamento técnico em vigor, mas não retira qualquer interesse aos projetos.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI