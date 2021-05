F1: Red Bull e Mercedes trocam mais acusações | AutoSport

As acusações entre Red Bull Racing e Mercedes estão a subir de tom. Tudo começou com a polémica sobre a asa flexível dos RB16B. Agora Lewis Hamilton colocou mais lenha para a fogueira e Christian Horner acusou a Mercedes de usar uma asa dianteira flexível.

Após o Treino Livre 2 e em declarações à SkySports F1, Lewis Hamilton disse que em Barcelona a Red Bull retirou as mantas de aquecimento dos pneus demasiadamente cedo, mais cedo que todos os outros, quando as regras não o permitem.

“Se olharmos para a última corrida, por exemplo, todos nós devíamos manter as mantas de aquecimento na qualificação. A Red Bull foi autorizada a tirar as suas. E mais ninguém está autorizado a fazê-lo. Então, como é que se certificam de que é consistente para todos”?, questionou o piloto da Mercedes.

O site racefans.com refere que as mantas foram retiradas cerca de meio minuto antes dos mecânicos pousarem o carro de Max Verstappen para a Q3.

Christian Horner, durante a conferência de imprensa no Mónaco, defendeu-se da polémica do uso da asa flexível e disse que existem pistas onde o uso desta será mais vantajoso que noutros circuitos. Ao mesmo tempo, contra atacou a estrutura de Toto Wolff, dizendo que assistiu a algumas imagens de Imola onde é possível ver o uso de uma asa dianteira flexível.

“Basta ver algumas imagens de Imola, na frente do carro do nosso adversário, e isso mostrar-lhe-á uma aerodinâmica claramente muito flexível”, disse Horner. “Que, como sabemos, a asa dianteira é uma parte muito mais sensível do carro do que a traseira do carro”.

A verdade é que, não é só dentro de pista que as coisas aquecem. Veremos como estas acusações entre Mercedes e Red Bull, tendo até chegado a outras estruturas, poderão influenciar o rumo dos acontecimentos dentro de pista, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.