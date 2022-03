F1: Red Bull e Mercedes começam a trocar argumentos | AutoSport

Os novos flancos do W13 da Mercedes são o centro das atenções. O novo conceito apanhou todos de surpresa, até os responsáveis da FIA e da FOM, com Ross Brawn a admitir que não esperava uma interpretação tão radical dos regulamentos.

Christian Horner, num comentário ao Auto Motor und Sport (AMuS) referiu que alguns elementos do novo Mercedes poderiam ser ilegais. Entretanto a equipa já veio dizer oficialmente que Horner não falou com nenhuma comunicação social, ao que a AMuS voltou a confirmar que falou com Horner. No entanto Toto Wolff já respondeu o seguinte:

“Como ele sabe meia hora depois de ver o carro pela primeira vez que nosso carro é ilegal?”

Para já este tipo de troca de argumentos é normal, mas olhando ao passado recente, não admira que o tom de voz mude em breve.