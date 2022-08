F1: Red Bull e Honda estendem parceria técnica até 2025 | AutoSport

A Honda saiu oficialmente da F1, mas mantém-se envolvida, com um programa de assistência técnica à Red Bull Power Trains. Com a saída da Honda do Grande Circo, a Red Bull conseguiu convencer os nipónicos cederem os direitos intelectuais da Unidade Motriz e a dar apoio técnico nos primeiros anos de funcionamento do novo departamento da Red Bull. A parceria deveria terminar em 2023, mas um novo acordo entre ambas as partes, estende o prazo dessa parceria até 2025, último ano deste regulamento para as unidades motrizes.

Um dos fatores que terá pesado nesta decisão é o sucesso que a Red Bull e a Honda têm vivido recentemente com o título de Max Verstappen em 2021 e os títulos de 2022 muito bem encaminhados. Depois de todo o esforço da Honda, seria um desaproveitamento tremendo não continuar ligado à Red Bull e ver o fruto do seu trabalho, mais ainda com o congelamento das unidades motrizes, o que significa que não é preciso alocar muitos recursos para manter a competitividade. Do lado da Red Bull esta parceria é também excelente, pois divide o peso de operar unidades motrizes com a marca que desenvolveu as unidades, mantendo o “know-how”, sem que isso impeça a equipa de olhar para o futuro, que deverá ser com a Porsche. Por fim, mantendo-se ligada à Red Bull a Honda mantém-se na F1 e fica atenta aos desenvolvimentos sobre a nova regulamentação para 2026. Os responsáveis da Honda já mostraram interesse e ao invés de sair voltar a entrar, mantêm-se por perto, continuando a aprender, decidindo a médio prazo se pretendem voltar a apostar mais na F1, que caminha para a neutralidade de carbono, o que a Honda olha com muito interesse.

“Agradecemos à Honda pela sua resposta positiva ao trabalho em conjunto”, disse Helmut Marko. “Estamos entusiasmados por continuar a nossa parceria até ao final de 2025 com a Unidade Motriz fornecida pela Honda. Tivemos uma relação de sucesso até agora, ganhando o campeonato de pilotos em 2021 e lideramos atualmente as classificações dos pilotos e das equipas, visando assegurar ambos os títulos de 2022”.

“A parceria da Red Bull com a Honda tem sido um sucesso incrível”, acrescentou Chrisitna Horner, “e estamos satisfeitos por continuar até ao fim da atual era dos regulamentos em 2025. “

“Concordámos em continuar a apoiar a Red Bull Power Trains na Fórmula 1 através da HRC (Honda Racing Corporation), na sequência do pedido da Red Bull para alargar o nosso atual acordo, que a HRC pode cumprir dentro dos seus recursos existentes”, disse Koji Watanabe, Chefe da Unidade de Supervisão das Comunicações Corporativas, Honda Motor Co., Ltd. e Presidente da Honda Racing Corporation. “Mais uma vez, pretendemos utilizar o nosso envolvimento no pináculo do desporto automóvel para o desenvolvimento de tecnologias e da nossa força de trabalho”.