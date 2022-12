F1: Red Bull e Ford estarão em conversações para parceria | AutoSport

A F1 tem dado muitas surpresas nas últimas semanas e parece que poderemos estar a caminho de mais uma. A Red Bull e a Ford estarão em conversações para alinhavar uma parceria entre a equipa de F1 e o gigante americano.

A parceria Ford / Red Bull não é inédita e quem segue o WRC sabe que as duas marcas estão reunidas no projeto da M-Sport. Mas esta parceria poderá atingir níveis ainda maiores com a Red Bull e a Ford a aliarem-se numa parceria na F1.

A Red Bull criou recentemente o seu novo departamento dedicado a unidades motrizes, a Red Bull Power Trains, responsável pela manutenção e desenvolvimento das unidades motrizes atuais, além de assumir um papel fundamental na Red Bull em 2026, com a chegada dos novos regulamentos para as unidades motrizes, o primeiro grande projeto de raiz do novo departamento que, até 2025 terá o apoio da Honda, criadora da atual unidade motriz, cujos direitos de propriedade intelectual foram adquiridos pela Red Bull à Honda.

O futuro da Red Bull parecia estar já escrito, com a parceria com a Porsche para 2026 a ficar perto da assinatura do contrato que, entretanto, nunca aconteceu, com as partes a afastarem-se devido a incompatibilidades, nomeadamente quanto ao envolvimento da Porsche na operação da Red Bull. A equipa parecia destinada a caminhar sozinha, mas a Honda, olhando aos sucessos recentes daquela que, para todos os efeitos, é a sua unidade motriz, e ao rumo dos regulamentos para as unidades motrizes, deu um passo atrás e voltou a reforçar os laços com a Red Bull, assinando uma parceria com a equipa até 2025, último ano dos atuais regulamentos para as unidades motrizes.

A Honda registou-se como fornecedor de motores de F1 para 2026, um sinal que pode regressar a 100% à disciplina. No domingo, na apresentação do Plano de Atividades de Desporto Motorizado da Honda, ficou a saber-se que a HRC se tinha inscrito como fabricante de motores para 2026, quando o novo regulamento de motores entrará em vigor. Isto não significa diretamente um regresso à F1, mas é pelo menos uma “declaração de intenções”, até porque, mesmo que a decisão não tenha sido tomada, a inscrição teria sempre de ser feita por esta altura.

Com a Honda a ter pouco interesse em fazer uma equipa de raiz, as parcerias com estruturas existentes são as melhores soluções e dadas as boas relações entre a Red Bull e a marca nipónica, o lógico seria pensar que a parceria Red Bull / Honda seria para manter. Mas eis que surge a Ford.

Rumores indicam que a marca americana está interessada em aproveitar a F1 para fins de marketing e a parceria com a Red Bull seria a plataforma ideal. Muito longe de estar interessada em avançar com um compromisso demasiado envolvente, a Ford parece estar disposta a ajudar na parte técnica em áreas onde tenha mais experiência, mas o objetivo principal desta parceria seria a marca americana dar o nome aos motores e trabalhar a sua exposição, enquanto a Red Bull aproveitava a máquina de marketing da Ford para chegar ainda mais longe. No plano diretivo e técnico, a Red Bull manteria a liderança, com a Ford a ter pouco envolvimento neste capítulo. Será que veremos uma parceria Ford / Red Bull na F1?