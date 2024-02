F1: Red Bull e Ferrari são “fortes favoritas ao pódio”, diz Daniel Ricciardo | AutoSport

Daniel Ricciardo aposta na Red Bull e Ferrari para alcançarem posições de pódio no Grande Prémio de abertura de temporada no Barém, depois de analisados os desempenhos de todas as equipas durante os três dias de testes que antecederam a prova, que terá lugar no sábado.

Daniel Ricciardo vê a Red Bull e a Ferrari como “fortes favoritas ao pódio” no Grande Prémio do Barém deste fim de semana. A época de 2024 da F1 arranca oficialmente no sábado, no Circuito Internacional do Barém, depois das equipas terem estado em ação durante o teste da semana passada, parecendo haver uma ordem de forças, aproximada, dentro do pelotão. O consenso geral, pelo menos para o Barém, é que a Red Bull será provavelmente a força dominante, enquanto a Ferrari está numa boa posição para desafiar a estrutura adversária.

Analisando o que aconteceu no teste, Daniel Ricciardo explicou que “como espectador, parece que Red Bull e Ferrari seriam as fortes favoritas para estar no pódio aqui [Barém] dentro de uma semana”. O piloto australiano da Visa Cash App RB acrescentou que “tudo pode acontecer, mas parece-me que estão muito bem neste momento”.

A própria equipa de Ricciardo tem sido considerada uma das equipas na frente do chamado ‘segundo pelotão’, surgindo atrás de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin, mas o piloto quer manter os pés no chão. “Sei que as pessoas estão a ficar muito entusiasmadas connosco, mas estou a tentar manter o nível. Penso que estamos provavelmente onde esperávamos estar. Obviamente, queremos ficar mais fortes à medida que o ano avança e passarmos para a frente do ‘segundo pelotão’, mas penso que agora esperamos chegar à Q3 e terminar entre os 10 primeiros, mas ser muito mais do que isso, provavelmente é ficar demasiado entusiasmado”, disse.

FOTO: MPSA/Phillippe Nanchino