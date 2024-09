F1: Red Bull e Ferrari querem a FIA a analisar as asas dianteiras da McLaren e Ferrari

A Ferrari e a Red Bull estão a tentar obter esclarecimentos da FIA sobre as asas flexíveis na Fórmula 1, na sequência de preocupações crescentes sobre os modelos utilizados pela McLaren e pela Mercedes.

As asas flexíveis tornaram-se cruciais para resolver problemas de equilíbrio nos atuais carros de efeito de solo, levando a FIA a realizar verificações em vídeo durante o Grande Prémio da Bélgica. Embora a FIA não tenha planos para alterar as regras esta época, a Ferrari e a Red Bull querem que o chefe técnico da FIA, Nikolas Tombazis, esclareça melhor o que é permitido.

A FIA regula rigorosamente a flexibilidade das asas de Fórmula 1 para evitar que as equipas explorem a flexibilidade aerodinâmica para além dos testes estáticos. Os regulamentos técnicos especificam como as cargas estáticas devem ser aplicadas para garantir a conformidade das asas. As equipas pretendem passar estes testes de flexibilidade permitindo uma flexão natural sob carga.

No entanto, a Diretiva Técnica TD34 da FIA proíbe quaisquer designs de asas que alterem as caraterísticas estruturais com base em parâmetros secundários como a temperatura ou a carga aerodinâmica durante as corridas, mesmo que passem nos testes estáticos. Isto garante que as asas não têm comportamentos de deflexão diferentes quando o carro está em movimento e quando está parado. A FIA continua a monitorizar e a aplicar estas regras para manter uma concorrência leal e evitar que as equipas obtenham uma vantagem injusta através da flexibilidade das asas concebidas.

Helmut Marko, da Red Bull, e Fred Vasseur, da Ferrari, manifestaram interesse na questão, com Christian Horner, da Red Bull, a sublinhar a confiança no julgamento da FIA, mas reconhecendo que poderão ter de se adaptar se os projetos rivais forem considerados legais.

Marko disse à emissora à ORF após a qualificação para o Grande Prémio de Itália: “A asa dianteira da McLaren e da Mercedes deve ser analisada”.

Já Fred Vasseur afirmou o seguinte sobre esse tema: “Esta é uma discussão que eu não quero ter convosco, vou tê-la com o Tombazis. Mas temos de respeitar a decisão da FIA. Teremos, novamente, a discussão…Temos de tratar do assunto internamente com a FIA.”

Já Horner manifestou confiança na FIA: “Penso que os regulamentos são muito claros e que se trata de uma questão da FIA”, disse. “Obviamente, eles são testados e passam, mas depois temos de olhar para a redação dos regulamentos. Mas, se nos lembrarmos de 21, certamente na altura de Baku, houve uma alteração aos regulamentos da asa dianteira, apesar de as nossas asas terem passado no teste [na altura]. É uma questão da FIA, por isso vamos deixá-la e confiar que eles a resolvam. Se é aceitável, então temos de nos juntar a eles”.