F1: Red Bull e as razões do abandono no Bahrein: “um ‘vácuo’ no sistema de abastecimento” do motor… | AutoSport

A Red Bull fez inicialmente segredo da razão dos abandonos de Max Verstappen e Sergio Pérez perto do final da corrida do Bahrein. A equipas preparava-se para terminar a corrida com os dois carros nos quatro primeiros lugares – como ficaria, nunca saberemos – mas os dois pilotos ficaram de fora quase de seguida.

Falou-se muito durante a semana das razões, e foi Helmut Marko que deixou algumas pistas relativamente ao que realmente aconteceu: como se viu, Max Verstappen começou, irado, com queixas, e não demorou muito a ficar para trás, enquanto o motor do RB18 de Sergio Pérez se ‘apagou’ repentinamente. Na sua comunicação a Red Bull atribuiu os problemas às bombas de combustível, mas Helmut Marko avançou com outras razões: “um vácuo no sistema de abastecimento”, levou a que tivesse deixado de chegar o precioso líquido ao motor e ‘este’ como se sabe, ‘recusa-se’ a funcionar sem ele…