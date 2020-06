F1: Red Bull e AlphaTauri com novo motor Honda na Áustria

A Red Bull e AlphaTauri vão ter uma unidade motriz Honda mais evoluída no arranque do Mundial de Fórmula 1 que vai ter lugar no próximo fim de semana na Áustria. A acrescentar a isto a Red Bull está preparada para introduzir uma atualização aerodinâmica significativa, com ajustes no fundo plano e na asa dianteira, algo que se viu em Silverstone, no dia de filmagens.

Apesar de várias fábricas da F1 terem estado fechadas, a Honda, sediada em Sakura, no Japão teve apenas um encerramento parcial, o que significa que o fabricante japonês continuou a trabalhar na unidade de potência, embora logicamente em condições diferentes e o resultado é um motor atualizado em comparação com a unidade que levaram para a Austrália. É uma boa jogada da Honda, já que o Regulamento Técnico para esta temporada dita que a unidade motriz do Grande Prémio de abertura será em grande parte congelada durante o resto da temporada, com os fabricantes autorizados a fazer apenas uma atualização de desempenho ao MGU-K, armazenamento de energia e controlo de elementos eletrónicos.

Assim, para além das alterações tendo em vista a fiabilidade (que precisam de aprovação da FIA), significa que todas as equipas irão correr com o mesmo nível de desempenho que for visto inicialmente. AlphaTauri também irá beneficiar dessa atualização.

A exemplo de evoluções anteriores, a Honda pondera sempre o upgrade entre desempenho e fiabilidade. Os números no dyno sugerem que ganharam em termos de potência, sendo a diferença teoricamente cada vez menor em relação às unidades de potência da Ferrari e da Mercedes, embora não seja claro o passo que os rivais deram. É que um fabricante pode evoluir, mas os adversários também. Portanto, vamos ver o que pode melhorar a Red Bull, em especial.