F1: Red Bull é a equipa mais agressiva no design, diz ex-projetista de F1 | AutoSport

Segundo Gary Anderson, antigo projetista na F1, e antigo cronista do AutoSport, a Red Bull foi a equipa que mais o surpreendeu em termos de agressividade do seu projeto. Anderson mostrou-se impressionado com a variedade de designs que viu entre as dez equipas, quer nos conceitos mecânicos, bem como nos aerodinâmicos, com as equipas a mostrarem diversos tipos de filosofia. Para o ex-projetista da F1, a Red Bull foi a equipa que mais longe levou a sua procura por uma solução que lhe permita destacar-se em termos de performance. Agora vamos ver se isso é confirmado em pista.