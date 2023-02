F1: Red Bull discutiu continuidade de parceria com Honda confirmou Christian Horner | AutoSport

A Red Bull explorou a possibilidade de manter a parceria com a Honda para além de 2025, no novo ciclo regulamentar de 2026 a 2030, depois de terminadas as negociações com a Porsche que se mostraram ser infrutíferas, mas segundo Christian Horner, toda a logística mostrou ser demasiadamente complicada e as partes decidiram seguir separadas.

Em outubro de 2022 demos conta de uma reunião que seria importante para o desenrolar da parceria entre Honda e Red Bull, que passou pela saída anunciada dos nipónicos no final da temporada de 2021, voltando atrás nessa decisão no ano passado, após a extensão da parceria técnica entre ambas as partes até 2025. Sem acordo com a Porsche, depois de um ‘namoro’ sério, a Red Bull voltou-se para a Honda, mas acabou por ser com a Ford que a equipa de Milton Keynes chegou a bom porto.

“Tanto a equipa como a Honda farão tudo o que for possível para somar mais sucessos ao que já alcançamos até a conclusão do nosso acordo”. assegurou Horner, que acrescentou que “exploramos a [possibilidade da] relação para além de 2025, mas, logisticamente, tornou-se demasiado complicado”.

Com alguma curiosidade para saber que equipa pode ser a nova parceira da Honda em 2026, Horner salientou que o facto do fabricante japonês estar inscrito como fornecedor de unidades motrizes na FIA, não significa que tenham de produzir motores no próximo ciclo regulamentar.