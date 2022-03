F1: Red Bull deverá ficar mais leve em Imola | AutoSport

Um dos problemas que tem afetado a maioria das equipas é o peso excessivo dos carros. Muitos monolugares estão muito acima do peso mínimo e os engenheiros estão a tentar encontrar soluções para esse problema. A Red Bull é uma das mais afetadas, mas deverá levar um pacote de atualizações para Imola que tornará o RB18 mais leve, segundo Helmut Marko em declarações à Servus TV:

“A Ferrari é rápida em todas as condições, independentemente da temperatura da pista ou do pneu. O nosso carro é mais difícil de afinar, mas para Imola estamos a preparar novas peças que irão reduzir o peso do carro. Isto deverá trazer ganhos significativos”, disse ele. “Penso que Melbourne será mais ou menos o mesmo que Jeddah.”

“A Ferrari está à frente no que diz respeito a unidades motrizes”, disse o austríaco. “Honda, ou melhor, Red Bull Powertrains, está em segundo lugar. E a Mercedes, invulgarmente, apenas em terceiro lugar. Mas há a oportunidade de trabalharem nisso até 1 de Setembro, por isso nesta fase temos de conseguir o maior número de pontos possível”.

A vantagem da Ferrari deverá estar na parte elétrica da sua unidade híbrida, segundo Marko, que espera que a Red Bull Power Trains em conjunto com a Honda, siga o mesmo caminho de desenvolvimento. O responsável da Red Bull comparou também os chassis das maiores equipas:

“Em termos de chassis, a Mercedes tem as oscilações mais fortes, mas penso que é apenas uma questão de tempo. Uma vez que resolvam isso, podem afinar o carro. A principal vantagem dos Ferrari é que são carros menos exigentes”, disse Marko. “Temos um carro mais complicado – uma prima donna. Mas o importante é que o potencial está lá”.